MaPrimeRéno’copro et les autres nouvelles aides financières pour améliorer sa copropriété —————————————————————————————– Prenez le temps de la réflexion pour votre projet. Ne passez pas à côté d’aides financières ! Ma Prim’Renov Copro, aides des collectivités AMELIO Copro et CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) n’auront plus de secret pour vous ! Le conseiller FAIRE AMELIO copro fait le point sur le sujet de la rénovation en copropriété. **→ Mercredi 17 novembre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDYLD89tVOtgSAlfb4Z0lhfUNrxC6nbWHDh7DuzQd6ele2eQ/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDYLD89tVOtgSAlfb4Z0lhfUNrxC6nbWHDh7DuzQd6ele2eQ/viewform?usp=sf_link)

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

