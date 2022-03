MaPrimeRénov’ Copro et les autres aides financières pour améliorer sa copropriété En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

MaPrimeRénov’ Copro et les autres aides financières pour améliorer sa copropriété ——————————————————————————— Prenez le temps de la réflexion sur votre projet ! Ne passez pas à côté d’aides financières ! Après ce webinaire, Ma Prim’Renov Copro, aides des collectivités AMELIO Copro et CEE (Certificats d’Économies d’Énergie) n’auront plus de secret pour vous ! Le conseiller AmelioCopro fait le point sur le sujet de la rénovation en copropriété. Animé par le Conseiller France Rénov’ spécialisé Copropriétés, de l’ADIL **→ Mercredi 6 avril 2022 de 17h30 à 19h** **Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via ce lien : [https://forms.gle/cCGQMkw2ihD9FxRj9](https://forms.gle/cCGQMkw2ihD9FxRj9) vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence.**

Conférence gratuite

