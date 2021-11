Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme, Somme Mapping video Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Somme

Mapping video Saint-Valery-sur-Somme, 30 décembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme. Mapping video Saint-Valery-sur-Somme

2021-12-30 18:00:00 – 2021-12-30 22:00:00

Saint-Valery-sur-Somme Somme Video Mapping Festival organisé par les Rencontres Audiovisuelles.

Une projection vidéo monumentale sur la façade de l’Entrepôt des Sels pour plonger dans le récit des différentes vies de ce bâtiment emblématique de Saint-Valery-sur-Somme. Le spectacle dure 8min et sera projeté en continu. Video Mapping Festival organisé par les Rencontres Audiovisuelles.

Une projection vidéo monumentale sur la façade de l’Entrepôt des Sels pour plonger dans le récit des différentes vies de ce bâtiment emblématique de Saint-Valery-sur-Somme. Le spectacle dure 8min et sera projeté en continu. Video Mapping Festival organisé par les Rencontres Audiovisuelles.

Une projection vidéo monumentale sur la façade de l’Entrepôt des Sels pour plonger dans le récit des différentes vies de ce bâtiment emblématique de Saint-Valery-sur-Somme. Le spectacle dure 8min et sera projeté en continu. pixabay

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme, Somme Autres Lieu Saint-Valery-sur-Somme Adresse Ville Saint-Valery-sur-Somme lieuville Saint-Valery-sur-Somme