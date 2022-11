MAPPING VIDÉO SAINT NICOLAS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

MAPPING VIDÉO SAINT NICOLAS Nancy, 17 décembre 2022, Nancy. MAPPING VIDÉO SAINT NICOLAS

Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

2022-12-17 18:15:00 – 2023-01-03 Nancy

Meurthe-et-Moselle En clin d’œil au superbe mapping vidéo estival, une nouvelle création a été spécialement imaginée pour les fêtes de Saint Nicolas par l’agence multimédia AV Extended. Ce spectacle original d’une dizaine de minutes, est projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville et met en scène la légende de Saint-Nicolas, saint-patron des Lorrains. Un son et lumière qui s’inspire de la légende tout en y ajoutant de la modernité, notamment grâce au talent de la jeune création lorraine : l’écriture est signée Jean Chauvelot, auteur renommé de bande dessinée, et la musique Laura Cahen, chanteuse désormais incontournable de la nouvelle scène française. Un moment coloré et musical à partager en famille, dans le cadre enchanteur de la place Stanislas. Projection du vendredi 18 novembre au vendredi 16 décembre : Du dimanche au jeudi : 18h15

Vendredi et samedi : 18h15 et 19h15

Projection du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier (vacances scolaires) : 18h15 et 19h15 Exceptions : Vendredi 18 novembre : déclenchement manuel (Inauguration des Fêtes de Saint-Nicolas vers 19h45).

Samedi 03 décembre : déclenchement manuel (à l’issue du défilé).

Mardi 07 décembre : projection décalée à 19h15 (avant l’échauffement collectif de la Course étudiante de Saint-Nicolas). +33 3 83 85 30 00 https://www.nancy-tourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda-et-grands-evenements/rendez-vous-de-saint-nicolas/ Nancy

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle Ville Nancy lieuville Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

MAPPING VIDÉO SAINT NICOLAS Nancy 2022-12-17 was last modified: by MAPPING VIDÉO SAINT NICOLAS Nancy Nancy 17 décembre 2022 Meurthe-et-Moselle nancy Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle