Nancy 54000 C’est LE son et lumière à ne pas manquer si vous passez dans les environs de Nancy pendant la période estivale. Chaque été, la Place Stanislas devient l’écrin d’un extraordinaire spectacle de vidéo projection. Une fois la nuit tombée, les lumières s’éteignent sur la place et le spectacle, projeté en haute définition sur cinq façades, peut commencer ! En 2022, c’est un tout nouveau spectacle entièrement inédit que vous découvrirez! Conçu par la société AV Extended, ce mapping vidéo proposera une conception narrative et visuelle inédite, qualitative et contemporaine. Un rendez-vous incontournable de la programmation estivale! +33 3 83 85 30 00 https://www.nancy-tourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda-et-grands-evenements/rendez-vous-place-stanislas/ Nancy

