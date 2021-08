Villeneuve-d'Ascq Place de la République Nord, Villeneuve-d'Ascq Mapping vidéo – Église Saint-Sébastien d’Annappes Place de la République Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

En ouverture du weekend des journées du patrimoine, rendez-vous vendredi 17 septembre 2021, à partir de 21h place de la République à Annappes devant l’église Saint-Sébastien pour la projection d’un mapping vidéo. La ville y projette pour la première fois un mapping de 8 minutes, réalisé par Guillaume Barthélémio de l’agence White Rabbit Pictures. À travers un récit – deux enfants découvrent une machine à remonter le temps dans l’église -, c’est l’histoire de la ville depuis ses plus lointaines origines qui nous sera racontée. ### Infos riverains [Consultez le plan de circulation et stationnement appliqué de 20h30 à minuit.](https://www.villeneuvedascq.fr/sites/default/files/styles/full/public/2021-08/plandecirculationmapping.png?itok=YNxWjNIG)

Accès libre et gratuit – Parking vélo surveillé près de la salle Marianne.

