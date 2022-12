Mapping vidéo Cassis Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

Mapping vidéo Cassis, 30 juin 2023, Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis. Mapping vidéo Falaise du Château Cassis Bouches-du-Rhône

2023-06-30 – 2023-07-02 Cassis

Bouches-du-Rhône Cassis Réalisée en soirée cette projection monumentale illuminera la falaise du château.

Ce mapping visible depuis le port et la plage de la Grande Mer, .



Stationnement gratuit au Parking des Gorguettes avec navette payante vers le centre-ville. Assistez en soirée à une projection sur les falaises du château.

Événement entièrement gratuit ! info@ot-cassis.com +33 892 39 01 03 https://www.ot-cassis.com/ Cassis

dernière mise à jour : 2022-12-18 par Office de Tourisme de Cassis Provence Tourisme / Office de Tourisme de Cassis

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cassis Autres Lieu Cassis Adresse Falaise du Château Cassis Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Cassis Provence Tourisme / Office de Tourisme de CassisProvence Tourisme / Office de Tourisme de Cassis Ville Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis lieuville Cassis Departement Bouches-du-Rhône

Cassis Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassis-office-de-tourisme-de-cassis-cassis/

Mapping vidéo Cassis 2023-06-30 was last modified: by Mapping vidéo Cassis Cassis 30 juin 2023 Bouches-du-Rhône Cassis Falaise du Château Cassis Bouches-du-Rhône Office de Tourisme de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Cassis Office de Tourisme de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône