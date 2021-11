Mérignac Place Charles de Gaulle MERIGNAC Gironde, Mérignac Mapping vidéo au centre-ville de Mérignac Place Charles de Gaulle MERIGNAC Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Place Charles de Gaulle MERIGNAC, le vendredi 17 décembre à 19:00

Vendredi 17 décembre à 19h : les 1er mapping vidéo ! —————————————————- * Mapping sur l’Église Saint-Vincent : « ENLUMINURES CÉLESTES » * Mapping sur la Médiathèque : « L’ATELIER DU PÈRE NOËL » * Spectacle « Rêve d’Herbert » : une invitation au rêve réalisée par la compagnie des Quidams & Inko’Nito * Final pyrotechnique _Mappings proposés par_ [_AD Lib Créations_](https://www.adlib-creations.com/) _À 19h, place Charles-de-Gaulle_ Tous les soirs sur la place Charles de Gaulle, 2 mapping vidéo ! —————————————————————- **Mapping sur l’église « ENLUMINURES CÉLESTES »** Réalisation d’un mapping 3D d’avec un niveau technique élevé en motion design. Cette œuvre numérique va mettre en scène la façade de l’église, amenant le public à découvrir une suite de tableaux architecturaux, aux accents dynamiques, associant spectaculaire et esthétique. **Dates et horaires ?** _Tous les soirs du 18 au 27 décembre de 18h30 à 21h45, sauf le 24 décembre, de 18h30 à 20h, Église Saint-Vincent_ **Mapping sur la Médiathèque : « L’ATELIER DU PÈRE NOËL »** Découvrez un mapping de Noël où l’on évoque la fabrique de jouets du Père Noël qui prépare ses commandes, accompagné par ses fidèles lutins. Un petit garçon et une petite fille rêvent aux jouets qu’ils ont commandés cette année… C’est alors que survient une chose incroyable dont on réserve la surprise. **Dates et horaires ?** _Tous les soirs du 18 au 27 décembre de 18h30 à 21h45, sauf le 24 décembre, de 18h30 à 20h, Médiathèque Michel Sainte-Marie_ Du 17 au 27 décembre, venez fêter Noël sur la place Charles de Gaulle à l’occasion des nombreuses animations gratuites proposées: chorale, concerts, marchés de Noël, … et des mapping vidéos ! Place Charles de Gaulle MERIGNAC Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T21:00:00

