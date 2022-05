Mapping immersif sur la façade du Palais Galliera Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mapping immersif sur la façade du Palais Galliera Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris, 14 mai 2022, Paris. Mapping immersif sur la façade du Palais Galliera

Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris, le samedi 14 mai à 20:30

La première installation de ENTER au Palais Galliera, [« Mise en lumières »,](https://www.youtube.com/watch?v=3VGyNrlJu6s&list=UUoZ8vqv1klUpFoH9aZpljuQ&index=29) se dévoilait sous la forme d’une vidéo invitant le spectateur à découvrir l’architecture du bâtiment, dont certaines parties n’avaient encore jamais été révélées au public. Aujourd’hui, cette expérience immersive propose d’être renouvelée in situ et en public, à l’extérieur du Palais pour inviter le spectateur à y rentrer. Une seule solution : suivez la ligne blanche… Arrivant par le Jardin du Palais Galliera, le spectateur se retrouve devant la façade principale du Musée. L’architecture se dessine en traits de lumière et les statues du Palais s’illuminent puis se distordent. Le son est induit par la direction de la lumière et se poursuit dans l’espace, lui donnant ainsi une certaine matérialité. L’effet stéréo binaural de l’écoute au casque de l’acte I prend ainsi vie dans la réalité. Le spectateur est invité par une signalétique lumineuse, par la vidéoprojection, mais également par des ondes sonores à contourner la pelouse devant la façade, à cheminer jusqu’à l’escalier, avant de pénétrer à l’intérieur du musée.

Entrée libre

L’installation « Mise en lumières II » invite le spectateur à découvrir l’architecture du bâtiment à travers une expérience immersive in situ. Une seule solution : suivez la ligne blanche… Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Adresse 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris Ville Paris lieuville Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Paris Departement Paris

Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mapping immersif sur la façade du Palais Galliera Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris 2022-05-14 was last modified: by Mapping immersif sur la façade du Palais Galliera Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris Palais Galliera,musée de la mode de la ville de paris 14 mai 2022 musée de la mode de la ville de paris Paris Palais Galliera Paris

Paris Paris