Mapping immersif sur la façade du Palais Galliera
Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris
Paris
Nuit des musées

Mapping immersif sur la façade du Palais Galliera
Palais Galliera, musée de la mode de la ville de paris
Samedi 14 mai, 20h30
Entrée libre

L’installation « Mise en lumières II » invite le spectateur à découvrir l’architecture du bâtiment à travers une expérience immersive in situ. Une seule solution : suivez la ligne blanche…

La première installation de ENTER au Palais Galliera, [« Mise en lumières »,](https://www.youtube.com/watch?v=3VGyNrlJu6s&list=UUoZ8vqv1klUpFoH9aZpljuQ&index=29) se dévoilait sous la forme d’une vidéo invitant le spectateur à découvrir l’architecture du bâtiment, dont certaines parties n’avaient encore jamais été révélées au public. Aujourd’hui, cette expérience immersive propose d’être renouvelée in situ et en public, à l’extérieur du Palais pour inviter le spectateur à y rentrer. Une seule solution : suivez la ligne blanche… Arrivant par le Jardin du Palais Galliera, le spectateur se retrouve devant la façade principale du Musée. L’architecture se dessine en traits de lumière et les statues du Palais s’illuminent puis se distordent. Le son est induit par la direction de la lumière et se poursuit dans l’espace, lui donnant ainsi une certaine matérialité. L’effet stéréo binaural de l’écoute au casque de l’acte I prend ainsi vie dans la réalité. Le spectateur est invité par une signalétique lumineuse, par la vidéoprojection, mais également par des ondes sonores à contourner la pelouse devant la façade, à cheminer jusqu’à l’escalier, avant de pénétrer à l’intérieur du musée. Métro Iéna / Alma Marceau

http://www.palaisgalliera.paris.fr
Free entry
Saturday 14 May, 20:30

La primera instalación de ENTER en el Palacio Galliera, «Iluminación», se reveló en forma de un vídeo que invitaba al espectador a descubrir la arquitectura del edificio, algunas partes de las cuales nunca habían sido reveladas al público.

Hoy, esta experiencia inmersiva propone ser renovada in situ y en público, fuera del Palacio para invitar al espectador a entrar. La única solución es seguir la línea blanca…

Llegando por el Jardín del Palacio Galliera, el espectador se encuentra delante de la fachada principal del Museo. La arquitectura se dibuja en trazos de luz y las estatuas del Palacio se iluminan y luego se distienden. El sonido es inducido por la dirección de la luz y continúa en el espacio, dándole así cierta materialidad. El efecto estéreo binaural de escuchar en los auriculares del acto I cobra vida en la realidad. El espectador es invitado por una señalización luminosa, por la videoprojección, pero también por ondas sonoras a rodear el césped delante de la fachada, a caminar hasta la escalera, antes de entrar en el interior del museo. Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:30 10 avenue Pierre Ier de Serbie 75016 Paris 75016 Paris Île-de-France

