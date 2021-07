Clairac Clairac Clairac, Lot-et-Garonne Mapping Clairac Clairac Catégories d’évènement: Clairac

Clairac Lot-et-Garonne Pour le 400e anniversaire du siège de Clairac par le roi Louis XIII et les armées royales, du 23 juillet au 7 août 1621,

un temps de festivités est organisé par la Société des amis de Clairac et la ville de Clairac.

