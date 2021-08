Nantes Ecole Nationale Supérieure d'Architecture/ENSA Loire-Atlantique, Nantes Mapp ton quartier Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mapp ton quartier Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA, 18 septembre 2021, Nantes. 2021-09-18 Rendez-vous à l’école d’architecture (derrière l’Absence)

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : oui Inscription : minutemapp@gmail.com Rendez-vous à l’école d’architecture (derrière l’Absence) Le collectif GRU et l’association MAPP Nantes, en partenariat avec l’Ardepa et la Samoa, vous présentent “MAPP ton quartier”. Suivez la promenade cyclomapping au travers du quartier historique de la Biesse, sur l’Île de Nantes, pour découvrir ce que les enfants ont observé !Grâce à un vélo muni d’un vidéoprojecteur, MAPP projettera les créations animées des enfants conçues lors des Archi’teliers. Dans le cadre de Nantes Digital Week Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA 6 Quai François Mitterrand Île de Nantes Nantes

Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes