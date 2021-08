Paris En ligne / online Paris MaPLaS+S entrepreneurial skills and self-audit pitching training En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

MaPLaS+S entrepreneurial skills and self-audit pitching training En ligne / online, 13 septembre 2021, Paris. MaPLaS+S entrepreneurial skills and self-audit pitching training

du lundi 13 septembre au jeudi 23 septembre à En ligne / online

Pour devenir un entrepreneur, un ebonne idée est essentielle mais ne suffit pas. Pour réussir à devenir un entrepreneur et savoir organiser une entreprise autour de son idée, rejoignez cette formation ! Les candidats devront fournir une lettre de motivation (avec un maximum de 2 000 caractères) grâce à laquelle ils seront sélectionnés. Date : 13-23/0/9/2021 Cible : Communauté doctorante Hôte : Université de Szeged Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/maplas-s-entrepreneurial-skills-and-self-audit-pitching-training)

Sur inscription – jusqu’au 3/09/2021

L’objectif de cette formation est de contribuer à la stabilité et à l’ordre des relations juridiques des entreprises En ligne / online En ligne / online Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T09:00:00 2021-09-13T12:30:00;2021-09-15T09:00:00 2021-09-15T12:30:00;2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T16:00:00;2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T15:30:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu En ligne / online Adresse En ligne / online Ville Paris lieuville En ligne / online Paris