Né au Sénégal, Mapenda Seck est issu d’une grande famille de griots. Très tôt, il attrape le virus de la musique comme son grand frère Thione pour qui il a assuré les chœurs pendant quelques années avant de sortir son premier album intitulé Takander, un nom qu’il donnera à son groupe qu’il a monté quelques temps après cette sortie. Soirée Sénégal Concerts -> Musiques du Monde LE 360 Paris music factory 32, rue Myrha Paris 75018

