Vous êtes futurs ou jeunes parents, cette rencontre est faite pour vous ! Mercredi 24 mai de 15h30 à 17h, venez passer un moment de partage et de rencontres !

Au programme, 1h30 de conférence pour vous préparer au mieux à faire face à toutes les injonctions sociétales auxquelles il faut faire face quand on devient parents.

Que ce soit de la part de nos parents, nos amis, le corps médical tout le monde a un conseil ou une réflexion à donner mais dont on se serait bien passé !

Fini l’état de sidération, les bredouillages, et la bonne réponse qui vous apparaît toujours trop tard : après cet après midi ensemble vous aurez toutes les cartes en mains pour prendre le recul et booster votre répartie parentale ! Je vous donne donc rendez-vous au 43 boulevard Garibaldi 75015 Paris autour d’un gouter dans un lieu kid friendly et hyper chaleureux. Si bébé est déjà arrivé, pas de panique il est le bienvenu ! Les pépites, Maison d’artisans 43 boulevard Garibaldi 75015 Paris Contact : https://www.mapalia.fr/club-mamapalia 07.65.74.03.69 audrey@mapalia.fr https://www.facebook.com/people/Mapalia/100084491899321/ https://www.facebook.com/people/Mapalia/100084491899321/ https://www.mapalia.fr/club-mamapalia#prochainedate

