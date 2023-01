Mapalia – Ateliers gratuits pour les futurs et jeunes parents Appartement Mapalia Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Mapalia – Ateliers gratuits pour les futurs et jeunes parents Appartement Mapalia, 9 février 2023, Paris. Le jeudi 09 février 2023

de 10h00 à 17h00

. gratuit https://forms.gle/f26g4EfttzuKfGma9 Participez gratuitement à des ateliers à destination des futurs et jeunes parents. Le jeudi 9 février 2023, venez participer à la journée portes ouvertes entièrement gratuite de Mapalia à destination des futures mamans et jeunes parents. Lors de cette journée, nous vous présenterons Mapalia et 6 ateliers seront offerts par les intervenantes . De jolies marques seront également présentes (Pipouette, Popote, Mézamè, Jolly Mama, Daylily, Lilikiwi, Whisbear et Né à la maternité). L’évènement se passe dans un appartement parisien dans le 10ème arrondissement. Vous pouvez venir seul(e) ou accompagné(e) , les bébés et enfants sont les bienvenus ! Voici le programme de la journée : 10h – Présentation & petit-déjeuner 10h30 – Les bienfaits de l’emmaillotage (Amélie Chalufour) 11h15 – À la rencontre du Rebozo (Flavia Nasio- BloomDoulaParis) 12h – Découverte et bienfaits du portage (Sarah Loghmari- Mamaaout) 14h15 – Le sommeil du nourrisson (0-3mois) (Margaux Allard- Mission Dodo) 15h – Tisser le lien avec son bébé (Juliette Aïssa – Wecandoula) 15h45 – À la découverte de la slow maternité (Perrine Alliod) 16h30 – Mot de la fin & pause gourmande Appartement Mapalia 21 rue d’hauteville 75010 Paris Contact : https://www.mapalia.fr/ audrey@mapalia.fr https://www.mapalia.fr/

Mapalia Journée portes ouvertes – 9 février 2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Appartement Mapalia Adresse 21 rue d'hauteville Ville Paris lieuville Appartement Mapalia Paris Departement Paris

Appartement Mapalia Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mapalia – Ateliers gratuits pour les futurs et jeunes parents Appartement Mapalia 2023-02-09 was last modified: by Mapalia – Ateliers gratuits pour les futurs et jeunes parents Appartement Mapalia Appartement Mapalia 9 février 2023 Appartement Mapalia Paris Paris

Paris Paris