Le Modjo, le vendredi 23 juillet à 19:00

A ne rater sous aucun prétexte, car ils sont rares et pas de chez nous… C’est un répertoire de ROCK, forcément, de FUNK, de GROOVE, de POP à n’en plus finir avec comme une offrande. Guitariste depuis presque toujours, Pascal Ferre est un artiste reconnu avec de multiples interventions en guitariste solo mais également dans des groupes musicaux avec plus de 500 concerts en France. Marie Algarra aime la scène ! Cela se voit, se sent et s’entend!!! Marie possède une technique vocale très sûre et assez vaste pour lui permettre de passer du rock à la soul en passant par le funk. En concert, Pascal et Marie sont totalement dans leur élément, ils emmènent le public dans un bain d’énergie où se mêlent plaisir et chaleur … un vrai régal ! Et tout ça en terrasse pour un apéro-planchas ou un bon dîner, avec une jolie petite carte fraîche et variée concoctée par Anto, notre super chef! Réservation très conseillée: 04.42.60.00.60 & 07.69.13.06.23

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T19:00:00 2021-07-23T23:59:00