Pézenas Hérault Pour les 100 ans on va danser !

Le 16 avril, plusieurs fois dans la journée : FLASHY BOBY !!!

Des déambulations, une énorme scène ouverte, des scènes cabarets partout en ville….le 16 avril s’annonce vraiment Maous et drôlement Big !! 100 ans ! Voilà cent ans, le 16 Avril prochain qu’est né Boby Lapointe.

lescentansdeboby@bobylapointe.fr https://bobylapointe.fr/

