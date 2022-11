Atelier Communauté LUCIE « Achats Responsables » – Marseille Mao Boa Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Atelier Communauté LUCIE « Achats Responsables » – Marseille Mao Boa, 9 décembre 2022, Marseille. Atelier Communauté LUCIE « Achats Responsables » – Marseille Vendredi 9 décembre, 09h00 Mao Boa

Sur inscription

Un atelier RSE autour du thème des Achats Responsables Mao Boa 61 boulevard des Dames 13002 Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.linkedin.com/groups/8293375/ »}] Cet atelier d’une demi-journée en présentiel vous permet de rencontrer d’autres organisations membres de la Communauté LUCIE engagées de votre région et d’échanger des bonnes pratiques RSE autour de la thématique des Achats Responsables. Si vous n’arrivez pas à accéder au lien d’inscription, vous devez rejoindre le groupe Linkedin de la Communauté LUCIE : https://www.linkedin.com/groups/8293375/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T09:00:00+01:00

2022-12-09T12:30:00+01:00 Agence LUCIE

