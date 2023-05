MANYAK Parc Raspail, 3 juin 2023, Cachan.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

RER

B Arcueil-Cachan / Bus 187, 184, 162 arrêt Mairie de Cachan

DÉTOURNEMENTS / Installation / Création monumentale d’art urbain – Graf en perspectives

Originaire de la

banlieue sud de Paris, Manyak rencontre le graffiti en 1988 à l’âge de 13 ans.

D’abord sur papier puis rapidement sur mur, il fait ses classes dans son

quartier, le long des voies ferrées et sur divers supports urbains. Son travail

de la lettre est d’abord « classique », hérité de l’école new-yorkaise. Deux ans plus tard il réalise sa première fresque en couleurs avec son groupe de l’époque. En 1993 son activité devient plus intensive puis se renforce avec son installation à Paris en 1995, année où il intègre l’école d’architecture de Paris Belleville. Il s’oriente vers les lettrages 3D et sera l’un des premiers et principaux représentants de ce style en France. Même s’il lui arrive régulièrement de faire des personnages et du décor, défenseur de « l’esprit graffiti », Manyak reste attaché au travail de la lettre sous toutes ses formes. A la même période, il commence à s’intéresser aux matériaux et aux espaces atypiques des lieux abandonnés dans lesquels il peint. Il s’oriente alors vers les anamorphoses et travaille sur l’intégration dans ses peintures de l’architecture, des matières, des ambiances présentes dans les lieux où il intervient. La considération de l’environnement dans lequel le graff est posé l’amène à se questionner sur la mise en scène de ses pièces ou comment révéler les qualités plastiques d’un lieu par une intervention peinte. Le support devient le fond, mis en scène par l’œuvre qui vient s’y imposer. La photographie du rendu final prend alors tout son sens dans le processus créatif. Depuis quelques années sa production se développe également en atelier comme une continuité́ de son travail plastique et graphique de la lettre, permettant un élargissement des champs exploitables sur toile ou en sculpture. Généralement, les supports et les matériaux sont variés, parfois usés, patinés à l’instar des murs qu’il affectionne. La lettre est alors un prétexte pour peindre, un sujet d’étude parfois poussé jusqu’à l’abstraction où se mêlent structure, texture et dynamisme. Aujourd‘hui Manyak peint toujours des lieux atypiques pour tenter de révéler leurs qualités spatiales et chromatiques ou de mettre en valeur leur atmosphère particulière en y apposant sa touche. Il continue à faire des fresques en groupe ou à participer à divers événements quand il en a l’opportunité.

Graffeur

et architecte, il travaillera sur une installation

en perspectives multiples au

sein du Parc Raspail, à partir de cellophanes

de grandes longueurs tirés

entre des éléments préexistants du parc et de graffs

3D réalisés en direct.

Il s’agira de parler du labyrinthe

et des perspectives, celles des peuples en migration. Un

mur d’expression libre de

cellophane sera en outre tiré également à proximité pour les

graffeurs de la ville souhaitant s’exprimer durant cette Nuit

Blanche !

Nuit Blanche Cachan 2023 est soutenue par : la Ville de Cachan, Valophis Habitat, Marin – Beaux Arts, La Ménagerie Technologique

Parc Raspail 21 rue Gallieni 94230 Cachan

Parc Raspail 21 rue Gallieni 94230 Cachan

