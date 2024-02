Manuscrit et imprimés Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Bordeaux, mardi 27 février 2024.

Manuscrit et imprimés Découverte des techniques de fabrication du livre et de leur évolution, du manuscrit à l’imprimé, à travers des ateliers de calligraphie et d’imprimerie Mardi 27 février, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T15:00:00+01:00 – 2024-02-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-27T15:00:00+01:00 – 2024-02-27T16:00:00+01:00

Vos enfants rêvent de découvrir des livres dignes de la bibliothèque de Poudlard ? Les ateliers patrimoniaux sont faits pour eux !

Pendant les vacances scolaires, les 6-12 ans ont rendez-vous pour des ateliers créatifs et ludiques ils pourront découvrir des livres anciens vieux de parfois 500 ans, mais aussi réaliser une activité en lien avec ce riche patrimoine et repartir avec leur création.

Quatre thèmes sont proposés tout au long de l’année :

– Trésors et vieux grimoires découverte de la fabrication du livre et de sa reliure, et réalisation d’un petit carnet.

– Bricole et bestioles découverte des techniques de l’estampe et jeux dessinés autour du bestiaire.

– Manuscrit et imprimés découverte des techniques de fabrication du livre et de leur évolution, du manuscrit à l’imprimé, à travers des ateliers de calligraphie et d’imprimerie.

– Blason et pas blasé découverte de l’héraldique et création de son blason personnel.

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblo.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Patrimoine Livre ancien