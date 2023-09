Visite de la manufacture horlogère Vuillemin Manufacture Vuillemin Franois Catégories d’Évènement: Doubs

Franois Visite de la manufacture horlogère Vuillemin Manufacture Vuillemin Franois, 16 septembre 2023, Franois. Visite de la manufacture horlogère Vuillemin Samedi 16 septembre, 10h00 Manufacture Vuillemin Entrée libre Venez découvrir l’atelier mécanique d’horloges à la manufacture Vuillemin (Besançon) à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023 ! Manufacture Vuillemin 2 rue du Chêne franois Franois 25770 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 50 05 94 https://www.horloges-vuillemin.com https://www.facebook.com/horlogesmecaniques;https://www.instagram.com/manufacturevuillemin/ L’entreprise produit, à Besançon, l’intégralité des éléments des mouvements d’horloges mécaniques tout en respectant les critères imposés par le label d’état «Entreprise du Patrimoine Vivant».

Depuis 2012, la manufacture Vuillemin, capitalisant sur son savoir-faire, inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, a créé de nouvelles collections. D’une plaque de laiton, d’acier et d’inox, nous créons un mouvement mécanique horloger.

La fabrication de nos produits tant en qualité de matériaux utilisés qu’en matière de plaquage or ou palladium nous permettent de proposer des finitions haute gamme d’horloges mécaniques designs. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

latitude longitude 47.228407;5.934714

