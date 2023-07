Découverte du métier de tonnelier artisanal Manufacture tonnelière La Grange Murlin, 16 septembre 2023, Murlin.

Découverte du métier de tonnelier artisanal 16 et 17 septembre Manufacture tonnelière La Grange

Les tonneliers de la manufacture tonnelière La Grange présenteront avec passion leur métier et les différentes étapes nécessaires à la fabrication d’un fût de chêne : façonnage des douelles (dolage, jointage, etc.), mise en rose, cintrage et chauffe sur brasero, fonçage, cerclage.

Une occasion unique de découvrir les gestes et le savoir-faire séculaires de ces artisans tonneliers d’exception dont les créations sont façonnées et cerclées à la main à partir des merrains de chêne les plus fins. Tel un écrin « cousu main », chaque fût est ainsi prêt à élever les vins des plus grands terroirs.

Manufacture tonnelière La Grange Le bourg Murlin Murlin 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://www.fondscharlois.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

