2022-07-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-26 11:00:00 11:00:00 L’eau : nous allons suivre son cours, son parcours, rendre hommage au génie humain en matière de développement, à travers les tièdes senteurs de chênes verts et de romarins, nous écouterons couler l’histoire de la Dourbie. Visite commentée. Point de rendez-vous donné à l’inscription.

L'eau : nous allons suivre son cours, son parcours, rendre hommage au génie humain en matière de développement, à travers les tièdes senteurs de chênes verts et de romarins, nous écouterons couler l'histoire de la Dourbie. Visite commentée. Point de rendez-vous donné à l'inscription.

10€ / Personne, gratuit pour les moins de 10 ans, 5€ jusqu'à 15 ans

