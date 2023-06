Visite de la Manufacture Poilâne Manufacture Poilâne Bièvres, 17 septembre 2023, Bièvres.

Venez visiter la Manufacture Poilâne, parcourez les fournils et découvrez l’histoire de cette maison historique.

La visite s’effectue par petit groupe et est accompagnée d’un guide.

Manufacture Poilâne Route de Gisy 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France http://www.poilane.fr https://www.facebook.com/painpoilane;https://twitter.com/painpoilane;https://instagram.com/painpoilane La Manufacture Poilâne ® à Bièvres est une architecture unique et originale, conçue et créée en 1983 par Ibu et Lionel Poilâne. Le défi était de transposer la qualité du fournil du XVIIIe siècle de la maison-mère, rue du Cherche-Midi, dans une structure permettant de répondre à la demande croissante en miches Poilâne®, tant en France qu’à l’étranger. De forme circulaire, la manufacture abrite en son centre un vaste cercle à bois qui alimente les 24 fournils disposés autour en étoile, dans lesquels les compagnons boulangers façonnent les pains au levain de la maison Poilâne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

