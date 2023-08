Découvrez les savoir-faire de cette manufacture lors d’une visite libre Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie Lodève, 17 septembre 2023, Lodève.

Découvrez les savoir-faire de cette manufacture lors d’une visite libre Dimanche 17 septembre, 10h00 Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie Gratuit. Entrée libre.

Présentation des créations textiles de l’atelier, démonstration de savoir-faire, tissage de tapis classiques et traduction d’œuvres d’artistes contemporains vous sont proposés par les liciers et licières de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie.

Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie 1 Impasse des Lissiers, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie 04 67 96 40 40 http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/ http://Mobilier.national À Lodève, se pratique depuis une vingtaine d’années une technique de tissage vieille de près de quatre siècles. C’est celle de la Savonnerie qui fit son apparition à Paris au tout début du XVIIe siècle. La manufacture est rattachée au ministère de la Culture en 1966, et plus précisément à l’Administration du Mobilier National et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie. Autoroute A75 sortie Lodève.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©E. Debray