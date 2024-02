Forum santé sensorielle : Bien entendre, bien voir pour bien vieillir Manufacture Nantes, lundi 8 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-08 13:30 – 17:00

Gratuit : oui Inscriptions :- sur my.weezevent.com ou – auprès du CLIC Nantes Entour’Age au 02 40 99 29 80

Un événement dédié aux séniors nantais.Au programme : dépistages auditifs et sensoriels, conférence et stands d’information. 13h30 à 16h45 – Dépistages auditifs et visuels.13h30 à 17h00 – Stands d’information : accès aux droits et aux soins, adaptation du logement, aides techniques basse vision et troubles auditifs, conseils numériques, activités physiques et culturelles adaptées…14h30 à 16h00 – Conférence « Bien entendre, bien voir pour bien vieillir » animée par deux professionnels spécialisés dans les déficiences visuelles et auditives. Événement proposé par la Ville de Nantes et l’association santé, éducation et prévention sur les territoires Pays de la Loire, en partenariat avec SRAE sensoriel, OCENS, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Département de Loire- Atlantique, le CreAT, Ecouter voir.

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000