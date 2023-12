Forum de l’accueil des tout-petits Manufacture Nantes, 2 avril 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-02 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre.

Assistante maternelle, crèche, garde à domicile, garde partagée… Il existe différents modes d’accueil pouvant répondre à vos besoins.Pour vous accompagner dans votre recherche de modes de garde et répondre à toutes vos questions, la Ville de Nantes organise plusieurs fois par an le forum de l’accueil des tout-petits. Venez rencontrer l’ensemble des acteurs de l’accueil de la petite enfance : assistantes maternelles, professionnels des multi-accueils, de la garde à domicile, animateurs et animatrices de Relais accueil petite enfance… Informez-vous sur l’accueil collectif, les modalités d’inscription en multi-accueil municipal ou associatif, ainsi que dans les autres structures existantes (micro-crèches et crèches inter-entreprises). Retrouvez toutes les informations relatives au recrutement d’assistantes maternelles, aux aides de la Caf et aux avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier selon votre situation et vos ressources. Rencontrez les associations et professionnels de la garde individuelle. Le forum vous permettra d’échanger avec des associations et prestataires ainsi que les Relais accueil petite enfance. Plus d’information sur les modes de garde sur metropole.nantes.fr/garde-enfant

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000