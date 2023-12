Festival Les Rencontres de l’Aventure Manufacture Nantes, 23 mars 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-23 10:00 – 20:00

Gratuit : non Tarifs projections : journée : 10 € matin : 5 € après-midi : 7€

23e festival de l’association ABM NANTES-Aventure du Bout du monde. 7 films seront présentés en présence de leur réalisateur. Stands : réalisateurs, associations, carnettistes de voyage, photographe-voyageur. Petite restauration. Bar et pâtisseries toute la journée.

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://nantes.abm.fr