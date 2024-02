L’égalité en France, une utopie ? Manufacture Nantes, vendredi 15 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-15 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Ouvert à tous et toutes sur inscription

« Comment le mythe républicain façonne la conception française de la lutte contre les discriminations ? » Journée de lancement des SECD (Semaines d’Éducation Contre le racisme et toutes les formes de Discriminations) Vendredi 15 mars 2024 de 9h à 17h, à la Manu. Au programme :9h – Accueil9h30 à 12h30 – Conférence-débat (La discussion de la table-ronde sera intégralement interprétée en Langue des Signes Française.) 12h30 – Buffet froid de Mezzé (à régler sur place : 11 € – sur inscription obligatoire) 14h à 16h30 – Ateliers : – Atelier 1 : Citoyenneté sans frontières – Autour de la solidarité internationale et l’interculturalité.- Atelier 2 : Rendre notre association plus inclusive : échanges de pratiques – Questionnons nos préjugés sur le handicap. Quelles solutions pour rendre notre association plus inclusive ?- Atelier 3 : « Quand on veut, on peut ». Vraiment ? – Égalité des chances et école, parlons-en !- Atelier 4 : Mobiliser l’Histoire pour sensibiliser au racisme – S’outiller avec l’éducation populaire pour transmettre l’Histoire. 16h30 à 17h – Verre de la solidarité.

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000