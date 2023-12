Vive l’égalité Manufacture Nantes, 10 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-10 13:00 – 22:00

Gratuit : non

La section LDH Nantes et pays nantais organise une journée festive tout public intitulée « Vive l’égalité », dans le but de mettre à l’honneur les principes d’égalité et les valeurs de solidarité. Débats, expositions, ateliers, spectacle, concerts, jeux, restauration sur place… Restauration sur place.

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000