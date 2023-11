Salon de Curiosités Manufacture Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

2023-12-09

Horaire : 11:00 21:00

Gratuit : oui Entrée libre

Le Salon de Curiosités des Morues Frangées prend ses quartiers à la Halle de la Manufacture : deux jours de market décalé avec 22 créateurs pour faire des emplettes originales et inspirées. Au programme : effeuillage burlesque (le samedi soir), tombola (tirage le dimanche) , bar et restauration locale sur place pour manger local et boire jovial.

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

0664105275