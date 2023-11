Noël Équitable Manufacture Nantes, 2 décembre 2023, Nantes.

2023-12-02

Horaire : 10:30 19:00

Gratuit : non

Le collectif d’associations « Noël Équitable » organise à la Manufacture la 22e édition du Noël Equitable les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 décembre 2023. C’est l’occasion :- de rencontrer des associations défendant les droits économiques, sociaux et culturels des pays du Sud,- de faire découvrir le commerce équitable et solidaire,- de permettre à toutes et tous d’offrir pour Noël des cadeaux équitables et solidaires.Toutes les associations du Collectif vous invitent à visiter leurs stands et profiter des animations musicales. Associations organisatrices : Amnesty International, Artisans du Monde Nantes, Électriciens sans Frontières, Enfants du Rwanda, Juley enfants du Ladakh, Madagascar Solidev, Mouvement national de Lutte pour l’Environnement, Partage, Singa, Tartite, Terre de Vie, Une P’tite Goutte d’Eau.

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000