Gratuit : oui Info Jeunes Pays de la Loire est de retour avec son Forum Jobs d’été. Rendez-vous incontournable pour trouver un emploi saisonnier, le forum est à destination des jeunes à partir de 18 ans.Nouveauté cette année, la matinée est dédiée à l’accompagnement des jeunes grâce à une série d’ateliers, avec la participation de professionnels du recrutement et de la recherche d’emploi. Du CV à la préparation à l’entretien, tout est prévu pour leur permettre de réussir leur job dating de l’après-midi.L’après-midi, une dizaine de secteurs d’activité seront représentés avec près de 1000 offres : restauration, animation, aide à la personne, assistance téléphonique, etc. Un kiosque Info Jeunes sera à disposition des visiteurs pour les renseigner sur toutes les autres thématiques liées au job. Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

