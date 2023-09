Cet évènement est passé Visite de l’atelier Art et Reliure Manufacture M.PR. Avon Catégories d’Évènement: Avon

Seine-et-Marne Visite de l’atelier Art et Reliure Manufacture M.PR. Avon, 16 septembre 2023, Avon. Visite de l’atelier Art et Reliure Samedi 16 septembre, 14h00 Manufacture M.PR. Entrée libre Découvrez l’atelier Art et Reliure, qui fait vivre un savoir-faire unique à travers démonstrations et enseignement. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les membres de l’association feront des démonstrations de reliure et de dorure. Manufacture M.PR. 8 rue Jean Fontenelle 77210 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France SNCF Gare Avon-Fontainebleau A6 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 ©Art et Reliure Détails Catégories d’Évènement: Avon, Seine-et-Marne Autres Lieu Manufacture M.PR. Adresse 8 rue Jean Fontenelle 77210 Avon Ville Avon Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Manufacture M.PR. Avon latitude longitude 48.403391;2.7234

