Visite guidée d’une manufacture prestigieuse Manufacture JM Weston Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Visite guidée d’une manufacture prestigieuse Samedi 16 septembre, 08h30 Manufacture JM Weston Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 15 personnes par groupe.

La manufacture JM WESTON basée à Limoges depuis plus de 130 ans ouvre ses portes au public.

Accompagné d’un guide, vous visiterez pendant environ 1h les différents ateliers de fabrication de chaussures (de l’atelier coupe à l’atelier bichonnage). Vous pourrez admirer le travail des artisans présents à leur poste de travail.

Pour ce faire, vous devez vous inscrire via l’adresse mail en précisant le créneau horaire que vous souhaitez et le nombre de participants. Un mail de confirmation vous sera adressé et vous sera demandé à l’entrée de la manufacture.

Créneaux horaires début de visite :

– 8h30 / 8h45 / 9h00,

– 9h15 / 9h30 / 9h45,

– 10h00 / 10h15 / 10h30 / 10h45,

– 11h00 / 11h15 / 11h30.

Manufacture JM Weston 65 rue Nicolas Appert, 87000 Limoges Limoges 87050 Uzurat Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sfc@jmweston.fr »}] [{« link »: « mailto:sfc@jmweston.fr »}] J.M. Weston, chausseur de tradition depuis plus de 120 ans, aime sublimer les codes classiques en les réinterprétant avec audace. La maison confectionne également les bottes de la Garde républicaine depuis 1975. De la coupe au bichonnage, elles suivent un parcours de huit semaines dans les ateliers de la manufacture de Limoges, se soumettant à environ deux cents prises en main au gré des techniques exercées des maître-bottiers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

©Corinne Jame