Visite guidée d’une manufacture de bijoux d’exception Manufacture du Grenat Prades, 15 septembre 2023, Prades.

Visite guidée d’une manufacture de bijoux d’exception 15 et 16 septembre Manufacture du Grenat Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillé. Durée : 50 min. Label « Tourisme et Handicap » pour handicap moteur et intellectuel.

Venez découvrir un patrimoine vivant unique au monde ! Depuis 1995, la manufacture du grenat paratage sa passion avec le public en organisant des visites guidées de ses ateliers.

De l’écomusée, à l’espace-boutique, en passant par la mine reconstituée et les ateliers, il vous sera conté l’histoire du grenat catalan, de l’antiquité aux temps modernes, et vous il sera expliqué les techniques successives de sa fabrication. Derrière la verrière des ateliers, vous assisterez en direct au travail minutieux des artisans d’Art et découvrirez les plus belles pièces de la collection dans un espace boutique dédié à la marque Joyaux Catalans®.

Manufacture du Grenat 62 avenue Guy Malé, 66500 Prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 96 21 03 http://www.manufacturedugrenat.com https://www.facebook.com/ManufactureDuGrenat [{« type »: « link », « value »: « https://www.manufacturedugrenat.com/fr/reserver-ma-visite-guidee »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 68 96 21 03 »}] Pôle d’excellence unique en France classé au titre de Patrimoine Vivant. Du travail du lapidaire taillant la pierre, à celui des joailliers qui façonnent le bijou et sertissent les grenats, découvrez cet univers où sont regroupés et perpétués des savoir-faire traditionnels et familiaux.

Située à Prades, la manufacture du grenat est spécialisée dans la fabrication de bijoux traditionnels catalans en or ou argent et grenat. En 2023, lors de la 27e promotion son responsable Henri Privat est promu Meilleur Ouvrier de France dans la classe « Bijouterie Métaux Précieux ». Véritable maison joaillière, ses ateliers regroupent l’ensemble des talents permettant de façonner d’authentiques bijoux certifiés : Origine France Garantie. Signée Joyaux Catalans®, cette collection, est l’unique aujourd’hui à garantir des bijoux traditionnels intégralement réalisés en Catalogne. Par route de Perpignan suivre N 116 direction Andorre. Bus ligne 200, 240, 260 arrêt : Maison des entreprises, 1er rond-point à l’entrée de Prades (en venant de Perpignan) ou le 3e (en venant d’Andorre).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T11:20:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:20:00+02:00

©Manufacture du Grenat