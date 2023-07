Exposition sur la vie quotidienne du quartier de la Krutenau Manufacture des Tabacs / The People Hostel Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez la vie quotidienne à la Krutenau, de 1880 à nos jours, par le biais de cette exposition !

Manufacture des Tabacs / The People Hostel 7 rue de la Krutenau 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est + 33 6 09 68 93 90 http://ahbak.org Le quartier de la Krutenau a une histoire singulière. Habitée par des pêcheurs, des bateliers et des maraichers à l’origine, le quartier concentre des activités industrielles (la Manufacture des Tabacs comptera plus de 800 ouvriers), artisanales, des casernes et des petits commerces. Les lieux de convivialité prospèrent. L’exposition retrace cette évolution. Bus ligne 10 et 15 arrêt Krutenau

