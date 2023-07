Sentiers de ville MANUFACTURE DES TABACS Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Sentiers de ville MANUFACTURE DES TABACS Nantes, 15 septembre 2023, Nantes. Sentiers de ville Vendredi 15 septembre, 14h30 MANUFACTURE DES TABACS Sur inscription Promenade urbaine à travers Nantes, à la découverte de lieux industriels réhabilités. La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire met en dialogue une sélection d’architectures remarquables, au fil d’un récit commun, sur la question de la mutation du patrimoine industriel à Nantes.

De l’ancienne Manufacture des Tabacs à la micro-brasserie Littel Atlantique Brewery, en passant par le célèbre Lieu Unique et l’emblématique Hangar à Bananes, le parcours vous mène à travers la ville, au fil de son histoire.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons d’embarquer à vélo, pour une balade commentée le samedi 17 septembre de 14h30 à 17h30. Participation gratuite

Possibilité d'acheter la carte papier du parcours pour 1€ MANUFACTURE DES TABACS 11 Boulevard Stalingrad Nantes 44000

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T17:30:00+02:00

