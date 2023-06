À la découverte du patrimoine technique de la Manu ! Manufacture des Tabacs Morlaix, 16 septembre 2023, Morlaix.

À la découverte du patrimoine technique de la Manu ! 16 et 17 septembre Manufacture des Tabacs Inscription sur place dès le samedi 16, à 14h.

Venez (re)découvrir la Manufacture des tabacs et sa métamorphose en Espace des sciences. Les médiateurs de l’Espace des sciences proposeront des visites guidées pour explorer le passé industriel de la Manufacture.

Au programme : présentation historique du site, découverte de la matière première et ses transformations en produit du tabac, et visite de l’atelier des moulins à râper le tabac.

Manufacture des Tabacs 41, quai de Léon, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 02 98 62 39 39 https://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/La-Manufacture-des-Tabacs https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manufacture-des-tabacs-de-morlaix;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000015 Ensemble industriel datant de 1868 relatif au broyage du tabac à priser (moulin à poudre).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Rafael Gaillarde