Morlaix Visite des Moyens du Bord Manufacture des Tabacs Morlaix, 16 septembre 2023, Morlaix. Visite des Moyens du Bord 16 et 17 septembre Manufacture des Tabacs Entrée libre L’équipe des Moyens du Bord est ravie de vous accueillir pour vous présenter les activités artistiques de l’association, son artothèque et sa boutique. Des bénévoles de La Fabrique de Proximités vous proposent également des démonstrations des techniques artistiques possibles au sein de l’atelier partagé au cours de la journée. Manufacture des Tabacs 41, quai de Léon, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 02 98 62 39 39 https://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/La-Manufacture-des-Tabacs https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manufacture-des-tabacs-de-morlaix;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000015 Ensemble industriel datant de 1868 relatif au broyage du tabac à priser (moulin à poudre). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

