Visite commentée des Jardins de la Manufacture des tabacs de Morlaix
Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00, 16h30
Sur inscription uniquement au 02 56 45 28 14. Groupes de 14 personnes. Port de chaussures de marche conseillé.

« Les jardins de la Manufacture ou le trésor caché de Morlaix Communauté, un trésor public ? Comme tout trésor la valeur de celui-ci tient autant sinon davantage à son exposition rare ou relevant des seul.e.s autorisé.e.s et initié.e.s qu'à la qualité de l'objet qui le constitue. Certes l'intérêt voire la convoitise qu'il suscite augmente avec la préciosité de ce dernier, fût-il unique ou fruit de l'accumulation. Quel qu'il soit, le trésor est toujours protégé, parfois secrètement gardé, parfois perdu ».

Tiphaine Hameau, artiste jardinier des jardins de la Manu.

Manufacture des Tabacs
41, quai de Léon, 29600, Morlaix

Ensemble industriel datant de 1868 relatif au broyage du tabac à priser (moulin à poudre).

