Morlaix Oscillations Manufacture des Tabacs Morlaix, 15 septembre 2023, Morlaix. Oscillations 15 – 17 septembre Manufacture des Tabacs Visite libre L’association Les Moyens du Bord vous propose de découvrir les photographies prises par l’artiste Laëtitia Donval au cours de sa résidence de recherche à la Manufacture des Tabacs au printemps 2023. Portée par le thème de l’eau, les photographies rendent visible cet élément naturel souterrain et caché ; et pourtant essentiel au passé industriel de ce site remarquable. Elles sont accrochées au sein même de la Manufacture des Tabacs, dans la galerie du Léon. Manufacture des Tabacs 41, quai de Léon, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 02 98 62 39 39 https://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/La-Manufacture-des-Tabacs https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manufacture-des-tabacs-de-morlaix;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000015 Ensemble industriel datant de 1868 relatif au broyage du tabac à priser (moulin à poudre). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

