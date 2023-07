Visite guidée du Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne Manufacture des Œillets – Théâtre des Quartiers d’Ivry Ivry-sur-Seine, 16 septembre 2023, Ivry-sur-Seine.

Visite guidée du Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne 16 et 17 septembre Manufacture des Œillets – Théâtre des Quartiers d’Ivry Entrée libre sur inscription

Depuis 2016 et après une complète réhabilitation, le Théâtre des Quartiers d’Ivry est installé à la Manufacture des OEillets, symbole de la culture ouvrière du XXe siècle. Un lieu de rencontres, avec deux salles de spectacle : la Fabrique (397 places) et le Lanterneau (99 places), la salle dédiée à l’Atelier Théâtral et la Halle destinée à l’accueil du public et à différentes manifestations.

Véritable fabrique dédiée à la création, ce théâtre est une maison d’auteurs, en vibration avec le monde. Il propose des résidences d’artistes, des spectacles et des pratiques artistiques. Ouvert à tous, il est un trait d’union entre les territoires, les cultures et les générations pour un rayonnement local, national et international.

Guidés par l’un des membres de l’équipe du TQI, vous découvrirez les salles de spectacles et de répétition, les ateliers décors et costumes, les coulisses et les loges des artistes… Vous repartirez avec quelques repères historiques et architecturaux et de nombreuses anecdotes !

Manufacture des Œillets – Théâtre des Quartiers d'Ivry 1 place Pierre-Gosnat 94200 Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine 94200 Marat – Parmentier Val-de-Marne Île-de-France Fondé en 1972 par Antoine Vitez à Ivry-sur-Seine pour investir des lieux non théâtraux dans les quartiers de la ville, le Théâtre des Quartiers d'Ivry a ensuite été dirigé par Philippe Adrien (1981 à 1984), Catherine Dasté (1985 à 1992) et le duo Adel Hakim et Élisabeth Chailloux (1992 à 2018) qui, après un projet de préfiguration de treize années, installent le théâtre à la Manufacture des Œillets en même temps qu'ils obtiennent sa labélisation en Centre Dramatique National du Val-de-Marne. Aux côtés des deux institutions déjà en place sur le site, l'EPSAA (l'École d'arts graphiques de la Ville de Paris) et le Crédac (le Centre d'art contemporain d'Ivry), il participe à faire de la Manufacture des Œillets un pôle culturel important de la ville d'Ivry-sur-Seine et de l'ensemble du territoire francilien.

Le TQI est dirigé par Nasser Djemaï depuis janvier 2021. Métro Ligne 7 : station Mairie d'Ivry / sortie rue Robespierre ou Marat T3A station Maryse Bastié (25 min à pied). En voiture adresse GPS, 25 rue Raspail périphérique sortie Porte d'Ivry direction Ivry centre-ville

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

