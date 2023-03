Atelier Remplissage et Décoration à la Manufacture Manufacture des Emaux de Longwy 1798 Longwy Catégories d’Évènement: Longwy

Atelier Remplissage et Décoration à la Manufacture Manufacture des Emaux de Longwy 1798, 1 avril 2023, Longwy. Atelier Remplissage et Décoration à la Manufacture Samedi 1 avril, 08h00, 10h30, 13h30 Manufacture des Emaux de Longwy 1798 La Manufacture des Emaux de Longwy a été créée en 1798. A ce jour nous fabriquons toujours nos pièces dans nos ateliers de Longwy, de la fabrication du moule en passant par le coulage, le rachevage, la pose du décor par sérigraphie, la pose de l’émail, la repasse et la pose de l’or. Tout notre travail est entièrement réalisé à la main.

Nous vous proposons de venir essayer de remplir une pièce vous même, en déposant l’émail au goutte à goutte.

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en nous contactant par mail : mail@emauxdelongwy.com ou au 03.82.24.30.94

2023-04-01T08:00:00+02:00 – 2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-01T13:30:00+02:00 – 2023-04-01T15:30:00+02:00

