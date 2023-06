Visites théâtralisées Manufacture des Allumettes Trélazé Trélazé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

TRELAZE Visites théâtralisées Manufacture des Allumettes Trélazé, 16 septembre 2023, Trélazé. Visites théâtralisées Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Manufacture des Allumettes Entrée libre Visites théâtralisées de l’ancienne manufacture d’Allumettes avec la Compagnie les 3 Tortues et présentation de la « Doublure » de l’artiste Raphael Zarka La base de l’ancienne cheminée est conservée en témoignage du passé industriel du site. À côté, une nouvelle cheminée de 24 mètres de haut est érigée, symbole de la mémoire industrielle et du nouveau développement de la « manu ». Manufacture des Allumettes Rue Jean Jaurès Trélazé Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « manu-trelaze@laposte.net »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

