Visite guidée de la manufacture de carrelages de Saint-Samson la Poterie

16 septembre 2023

A la limite de l’Oise et de la Normandie,dans le Pays de Bray, les cheminées de la manufacture de terre cuite fondée en 1836 sont la marque d’une activité céramique qui n’a jamais cessé depuis sa création.

Située sur une veine d’argile du Pays de Bray elle a contribué à cette activité tout au long du XIXe siècle et poursuit aujourd’hui son chemin grâce à l’initiative passionnée des deux repreneurs Guillaume et Thomas Alglave tombés sous le charme en 2008.

Entreprise du Patrimoine Vivant ,inscrite sur la liste des métiers d’art rares de France par l’UNESCO, la manufacture accueille les visiteurs pour leur faire découvrir un travail artisanal ancestral qui se perpétue et s’adapte étonnamment à notre modernité.

