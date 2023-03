[Rendez-vous d’Exception] Visitez la Manufacture de Tapis de Bourgogne Manufacture de Tapis de Bourgogne Moroges Catégories d’Évènement: Moroges

La Manufacture de Tapis de Bourgogne a le plaisir de vous convier à sa journée portes ouvertes du jeudi 30 mars 2023 qui s'inscrit dans le cadre de la 17ième édition des Journées Européennes des Métiers d'Art. Sur inscription uniquement, cette porte-ouverte est un évènement exceptionnel. Vous pourrez en effet visiter les ateliers de fabrication et poser toutes vos questions !

Les groupes d’une vingtaine de personnes seront accueillis dans le show-room. Après un petit rappel historique, vous pourrez y voir, comprendre et toucher les différents modèles de tapis réalisés sur place, à la main.

Vous découvrirez ensuite les ateliers de confection et les différentes étapes de la fabrication d’un tapis. La visite se poursuivra dans la réserve de couleurs. C’est là que les coloris sont sélectionnés pour sublimer chaque tapis !

De votre côté, si vous souhaitez sublimer votre intérieur, quelques tapis seront proposés à la vente, à des tarifs préférentiels. Dates des rendez-vous d'Exception : Jeudi 30 mars : 9h30 à 10h30

11h30 à 12h30

13h30 à 14h30

15h30 à 16h30 Conditions de réservation : Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous rapidement au

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous rapidement au 03 85 47 90 12. Au plaisir de vous accueillir Manufacture de Tapis de Bourgogne Rue du Mont Coeur 71390 Moroges

