Fabrication artisanale de bérets manufacture de bérets, 27 mars 2023, Orthez.

Fabrication artisanale de bérets 27 mars – 2 avril manufacture de bérets

Venez découvrir la fabication d’un béret béarnais dans la pure tradition du territoire.

Dans notre atelier, nous commencons depuis le fil écru de laine mérinos (100% française) jusqu’au produit fini. Nous vous présenterons les différentes étapes : tricotage du béret, remaillage, foulon, teinture, puis le grattage et le razage. Puis le décatissage et les étapes de finitions: couture et bichonnage.

Vous pourrez même découvrir si vous avez une tête à béret.

Reportage France 3 sur notre atelier

manufacture de bérets 4 rue de l'Horloge Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:30:00+02:00

2023-04-02T15:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Sébastien Arnoust