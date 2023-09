Repair Café textile Manufacture Circulaire du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, 21 octobre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Repair Café textile Samedi 21 octobre, 14h00 Manufacture Circulaire du Cotentin

Afin de faire durer le plus longtemps possible votre garde-robe, apprenez l’autonomie vestimentaire !

Avec nos bénévoles, apprenez à faire vos ourlets, décaler des boutons, repriser vos chaussettes et pulls…

Apportez vos vêtements et accessoires abîmés, venez quand vous le souhaitez entre 14h et 17h à la Manufacture Circulaire du Cotentin, nouveau tiers-lieu manufacturier spécialisé Couture à Cherbourg ! (Espace René Lebas, entrée A2).

Prix libre et conscient, paiement sur place.

Manufacture Circulaire du Cotentin 61 rue de l’Abbaye 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Manufacture Circulaire du Cotentin